Специалисты приступили к работам по обновлению Правильной палаты

В столице начался первый этап реставрации Правильной палаты Печатного двора, расположенной на Никольской улице. Двухэтажное кирпичное здание является объектом культурного наследия федерального значения.

— Правильная палата, также известная как Теремок, — часть комплекса знаменитого Печатного двора на Никольской улице. Это уникальный памятник древнерусской архитектуры, именно здесь была напечатана первая на Руси книга. Правильная палата построена в 1553 году по указу Ивана Грозного. В ее основе — старейшее гражданское сооружение Москвы, — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Подземный этаж относится к концу XV века, хотя основную часть комплекса возвели в XVII веке. Здание, расположенное во внутреннем дворе, сейчас нуждается в реставрации. Последний раз работы здесь проводились 40 лет назад. Часть фундамента подвалов Теремка находится в аварийном состоянии.

— По решению мэра Москвы из городского бюджета были выделены средства на первоочередные работы по сохранению этого уникального памятника. Специалисты уже приступили к ним. Реставраторы укрепляют фундамент и приводят в порядок стены, в частности выполняют вычинку кирпичной кладки стен и сводов, — отметил он.

В историческом памятнике предстоит сделать гидроизоляцию и систему отопления. Все работы проводят под контролем специалистов ведомства, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

В городе с 2011 года действует масштабная реставрационная программа, благодаря которой восстановлено более двух тысяч объектов культурного наследия.