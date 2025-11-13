Четыре участка в центре Москвы реорганизуют по проекту КРТ

Четыре участка в Красносельском и Басманном районах столицы общей площадью почти 3 га реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

«Город одобрил проект комплексного развития четырех участков общей площадью 2,94 га в Красносельском и Басманном районах. На трех из них, расположенных на ул. Русаковская и ул. Леснорядская и в Посланниковом пер., построят более 82,8 тыс. кв. м жилой недвижимости для реализации программы реновации. Участок на ул. Леснорядская зарезервируют для городских нужд. На отведенной под реализацию проекта КРТ территории также сохранят два объекта коммунального назначения – центральный тепловой пункт и распределительную трансформаторную подстанцию. Проект планируется реализовать в течение шести лет», – цитирует пресс-служба Овчинского.

Отмечается, что два участка расположены на ул. Леснорядская, вл. 10, один – на ул. Русаковская, вл. 14/16, и один – в Посланниковом пер., вл. 3–5. Площадка в Посланниковом пер. находится рядом со станцией «Бауманская» Арбатско-Покровской линии метро, а участки на ул. Русаковская и ул. Леснорядская – поблизости от станции «Красносельская» Сокольнической линии метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40% энергоресурсов по сравнению с пятиэтажками старого жилого фонда.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.