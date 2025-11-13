На Лодочной улице появится дом по программе реновации

Близость к зеленым зонам, водным объектам и социальной инфраструктуре делает это место особенно привлекательным для жизни.

На северо-западе столицы возведут дом по программе реновации. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки участка в районе Южное Тушино, сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«На земельном участке в 0,59 гектара предполагается строительство дома предельной площадью 21 тысяча квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Лодочная улица, владение 13, строение 1, владение 15, строение 1», — рассказала Юлиана Княжевская.

Новый дом органично впишется в существующую застройку. Близость к зеленым зонам, водным объектам и социальной инфраструктуре делает район особенно привлекательным местом для жизни.

Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что на них можно строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.