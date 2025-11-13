Начались работы по строительству газопровода на участке Калужского шоссе

На трассе установят четыре запорных устройства с электроприводом. Это позволит оперативно управлять газотранспортной системой из центральной диспетчерской АО «Мосгаз».

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству газопровода высокого давления на участке Калужского шоссе вблизи деревни Андреевское. Он обеспечит надежное газоснабжение интенсивно растущих территорий Новомосковского административного округа и создаст основу для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры.

Газопровод протяженностью более девяти километров пройдет под землей. На трассе установят четыре запорных устройства с электроприводом, это позволит оперативно управлять газотранспортной системой из центральной диспетчерской АО «Мосгаз».

Особое внимание в ходе реализации проекта уделили применению современных технологий. Для пересечения дорог, рек, оврагов и других естественных преград запланировано устройство 10 закрытых переходов. В этих точках будут использоваться бестраншейные способы прокладки — метод микротоннелирования и бурошнекового прохода.

Микротоннелирование применят на семи участках. Это позволит прокладывать трубопровод с высокой точностью без вскрытия дорожного полотна или вмешательства в природный ландшафт. Бурошнековый способ используют на трех переходах — он также даст возможность вести работы в стесненных условиях, минимизируя воздействие на окружающую среду и транспортную инфраструктуру.

Использование бестраншейных технологий позволит значительно сократить сроки строительства и практически не доставит неудобств местным жителям и автомобилистам. Общая протяженность закрытых переходов составит более 720 метров, при этом длина отдельных проходок будет достигать 130 метров. Важно отметить, что каждое сварное соединение в АО «Мосгаз» проходит комплексную оценку, а данные поступают в режиме реального времени. Такой подход гарантирует высокую точность, оперативность и прозрачность контроля.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что маршрут газопровода пройдет через ключевые транспортные артерии округа, такие как проспект Славского, Васильевская и Яковлевская улицы, а также дороги местного значения (включая подъездные пути к СНТ «Таксатор»). Работы ведутся с учетом требований по обеспечению безопасности движения и сохранению дорожного покрытия.