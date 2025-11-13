Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Первый снег в Москве прогнозируется в эти выходные, в воскресенье погода будет близка к зимней. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, до конца рабочей недели температура воздуха в столичном регионе будет высокой по отношению к климатической норме за счет того, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и юга.

Вильфанд отметил, что в пятницу температура воздуха будет положительной, поэтому в городе будет дождь. При этом в субботу все-таки будет дождь, но уже со снегом, который постепенно будет образовываться в полноценный снег.

Синоптик добавил, что осадки могут помешать работе транспорта, потому что вода на дорогах с пятницы начнет замерзать.

«Воскресенье, температура будет более низкая, но существенных осадков не ожидается», — заявил руководитель Гидрометцентра.

Погода в этот день будет близка к зиме, рассказал ученый.

До этого начальник Ситуационного Центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что до субботы включительно в Москве и Московской области будут плюсовые температуры (до +6), однако в ночь на воскресенье в столицу придет холодный фронт, из-за чего дожди сменятся мокрым снегом.