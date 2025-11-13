На столичном предпрофэкзамене школьники могут получить до 10 баллов к ЕГЭ

Столичные одиннадцатиклассники и школьники из других городов России могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ на предпрофессиональном экзамене - конкурсе межпредметных навыков и знаний "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал". Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Столичные одиннадцатиклассники могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении более чем в 30 вузов страны. Такую возможность дает московский предпрофессиональный экзамен. Участники конкурса могут показать свои навыки и знания в инженерном, медицинском, кадетском, психолого-педагогическом, предпринимательском, медиа и ИТ-направлениях", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она отметила, что присоединиться к экзамену могут и ребята из других городов, для них предусмотрен очно-дистанционный формат. Зарегистрироваться на экзамен можно до 1 декабря. В прошлом году в конкурсе поучаствовали более 33 тыс. человек из 32 регионов страны. По итогам около 5 тыс. московских школьников стали победителями и призерами и получили дополнительные баллы при поступлении.

Конкурс межпредметных навыков и знаний "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" пройдет с 8 декабря по 20 марта и будет состоять из двух этапов - теоретического и практического. Сначала школьники выполнят теоретические задания, которые разработали эксперты ведущих профильных вузов. Этот тур пройдет очно в школах, а за соблюдением правил во время очно-дистанционного этапа будут удаленно следить наблюдатели из университетов.

Затем начнется практический тур, который проведут очно на площадках вузов-партнеров, которых в этом году более 30, в их числе Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и другие.