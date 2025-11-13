Правительство Москвы получило статус «Работодатель нового поколения»

Правительство Москвы — первая организация госсектора, которая успешно прошла независимую сертификацию от карьерной платформы Changellenge. Это один из крупнейших HR-партнеров российских компаний по работе с молодежью и выстраиванию эффективной корпоративной культуры.

Новый статус подтверждает, что работа в команде города отвечает ценностям и ожиданиям молодых специалистов. Теперь он позволит привлекать больше перспективных выпускников и студентов, которые хотят строить карьеру в столичных организациях.

В ходе сертификации эксперты Changellenge провели комплексный аудит HR-процессов и практик правительства Москвы. Также они организовали глубинное исследование в фокус-группах среди текущих сотрудников до 25 лет и опросили 100 выпускников программы стажировки, работающих в столичных организациях.

Это позволило лучше понять ценности молодых специалистов команды города и ожидания потенциальных кандидатов, а также получить независимое подтверждение: в столичных организациях создана среда, в которой молодежь хочет и может развиваться.

Сертификация — еще один важный шаг, который поможет активнее привлекать таланты в правительство Москвы, помогать им расти, создавать еще более комфортные условия и новые возможности для развития.

— Правительство Москвы с 2011 года активно работает с начинающими специалистами. Наш флагманский проект — программа стажировок, благодаря которой в городские организации приходит талантливая и амбициозная молодежь. Около 60 процентов выпускников продолжают развитие в команде Москвы. Сейчас они занимают должности от рядовых сотрудников до заместителей руководителей департаментов.В прошлом году мы уверенно вошли в топ карьерных рейтингов: победили в отраслевой номинации «Государственная служба и организации» и вошли в топ-15 в общем зачете на hh.ru, заняли первое место в номинации «Компании государственной службы» в рейтинге Changellenge и вошли в топ-20 лучших работодателей, а также заняли 23-е место в рейтинге FutureToday. Эта оценка важна для нас — она подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и действительно создаем возможности для тех, кто хочет развивать город и менять его к лучшему, — рассказала директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Александрова.

За звание лучшего работодателя для молодежи команда столицы борется и в этом году — поддержать правительство Москвы в голосовании могут студенты и выпускники вузов со всей страны. Программа стажировки постоянно развивается: расширяется сотрудничество с московскими вузами, проводятся дни карьеры и карьерные форумы.

Все это направлено на то, чтобы дать молодым специалистам возможность реализоваться в команде столицы. В планах — выход за пределы Москвы и привлечение талантливых студентов и выпускников региональных вузов.