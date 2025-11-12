В Москве появится памятник разведчику Алексею Ботяну

В этом году в Москве будет открыт памятник-бюст в честь Героя России, полковника КГБ СССР Алексея Николаевича Ботяна. Его созданием занимается Российское военно-историческое общество (РВИО).

Как сообщила пресс-служба РВИО, мастерскую скульптора Михаила Баскакова, где изготовляется памятник, посетили дочь разведчика Ирина Алексеевна Бабошкина и заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

- Спасибо за память о моём отце! Я его очень любила! - сказала дочь разведчика.

По ее словам, Алексей Ботян был позитивным человеком. До последних своих дней играл в волейбол, всегда ходил быстро, куда-то спешил, но при этом любил и отдыхать.

- В волейбол он играл до 98 лет, очень долго ездил на велосипеде, - рассказала дочь разведчика. - Всему этому он научил меня: плавать, ходить на лыжах, кататься на коньках, ездить на велосипеде. Хотя он был человек очень занятой, он много внимания уделял семье.

Ирина Алексеевна подчеркнула, что ей по-прежнему тяжело от того, что его нет уже 10 лет, и поблагодарила за память о нем.

В годы Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Ботян в составе партизанского отряда участвовал в боевых действиях на территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. Он прошел путь от рядового бойца до заместителя командира партизанского соединения по разведке. И вошёл в историю тем, что спас от разрушения польский город Краков. Советские войска освободили его от фашистов 19 января 1945 года. Немцы хотели взорвать город, а всю взрывчатку свозили в старинный Ягеллонский замок. Но утром 18 января раздался взрыв: это взлетели на воздух тонны тротила. Операция была проведена разведгруппой под командованием Алексея Ботяна, разрушившей планы немцев и спасшей один из красивейших городов Польши. За это Алексей Ботян был награжден польским орденом "Виртути милитари".

После окончания войны он работал в центральном аппарате внешней разведки, не раз привлекался для выполнения сложных и ответственных заданий за рубежом. В мае 2007 года ему было присвоено звание Герой РФ.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко напомнил, что программа по увековечиванию памяти тех, кто внес значительный вклад в обеспечение защиты и безопасности Отечества инициирована РВИО и Российским историческим обществом (РИО). Владимир Мединский и Сергей Нарышкин обратились к президенту, который одобрил эту программу. С 2021 года увековечены имена уже более 30 Героев. Ботян является одним из самых знаковых среди них.

- Сегодня в Польше стало модно забывать о том, что Алексей Николаевич Ботян за свои заслуги в своё время был награждён орденами и медалями Польской Республики, - подчеркнул Николай Овсиенко. - Но мы помним, что благодаря таким Героям как Алексей Николаевич во время войны Краков был спасён. А сам Алексей Николаевич был предельно скромным человеком, и различить в нём Героя было непросто. Но Героем он был настоящим! По воспоминаниям коллег из спецназа, когда его в 95 лет пригласили пострелять в тире, из 30 очков он выбил 29. Все офицеры в безмолвии наблюдали за этой картиной.

Алексей Ботян - один из прообразов легендарного майора "Вихря", героя романа Юлиана Семенова и одноименного фильма.

Легендарный разведчик скончался в 2020 году на 104-м году жизни.

Памятник-бюст ему будет установлен на территории Покровского парка в районе Южное Чертаново ко Дню работника органов безопасности РФ. В этом районе Ботян прожил долгие годы.