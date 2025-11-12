500 тысяч учеников из Москвы приняли участие в первом этапе школьных олимпиад

Более 500 тысяч учеников столичных школ приняли участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников. Ребята, успешно прошедшие отбор, приступили к муниципальному туру. Он продлится до 17 декабря, сообщает департамент образования и науки Москвы.

Подготовиться к олимпиадам может каждый московский школьник. Для этого нужно пройти отбор в сборные команды Москвы или показать высокие результаты на соревнованиях. С начала учебного года в них уже занимаются более 25 тысяч учеников. Подготовка ведется по 29 направлениям, включая два новых - арабский язык и искусственный интеллект. Последний в этом году впервые включен во Всероссийскую олимпиаду по информатике.

На олимпиадном пути школьников сопровождают опытные тренеры Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки, а также кураторы - победители соревнований прошлых лет и профессиональные психологи.

"Успех Москвы на олимпиадах - это не случайность, а закономерный итог системной работы. Мы создали уникальную систему подготовки, где школьник с любым уровнем знаний может получить высокие результаты на олимпиадах. И мы масштабируем этот успех - открываем новые группы и направления подготовки, делимся опытом с коллегами. Для школьников победа на интеллектуальных соревнованиях - это прямой путь в ведущие вузы, а для города - уверенность в следующем поколении ученых, инженеров и мыслителей", - рассказал директор Центра педагогического мастерства Артем Шишов.

Занятия для участников сборных проходят на базе ведущих вузов столицы.

"Московские вузы заинтересованы в студентах с олимпиадным опытом. Поэтому они активно участвуют в процессе подготовки: например, становятся площадками для проведения занятий и соревнований. Университетские преподаватели составляют задания и читают лекции для школьников, а студенты курируют учеников и помогают им составить индивидуальный план занятий. Кроме успеха на олимпиаде, у ребят повышается и школьная успеваемость, потому что выбранный предмет становится более интересным", - рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Чтобы увлечь школьников выбранным предметом и вдохновить на участие в олимпиадах, для них организуют тематические мероприятия.

Помимо регулярных занятий, проходят выездные сборы и встречи с экспертами. Например, команда по праву провела сборы на базе пансионата "Университетский", а участники сборной по географии отправились на подготовку в Музей землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Для юных экологов открытый урок провел заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

"В Молодежном экологическом интеллектуальном клубе, флагманском проекте сборной по экологии, мы разрабатываем полезные инициативы и вместе с экспертами обсуждаем вопросы защиты окружающей среды. Кроме того, мы работаем над множеством междисциплинарных проектов, например, над созданием медицинских материалов из водорослей. Это отличный старт для моей научной карьеры", - рассказала ученица Курчатовской школы Милена Иванова, золотая и бронзовая медалистка Международной олимпиады по экологии.

Напомним, что в прошлом сезоне сборная Москвы установила рекорд, завоевав 1863 диплома в финале Всероссийской олимпиады. Созданная в столице система подготовки позволяет московским школьникам регулярно показывать высокие результаты и удерживать лидерство среди всех регионов России.