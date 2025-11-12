Движение автомобилей на Новом Арбате и Знаменке перекрыли

Автомобильное движение по Новому Арбату и Знаменке было временно перекрыто.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На улице Новый Арбат объезд по улице Остоженка. Будьте внимательны при построении маршрута, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Специалисты рассказали о важности своевременной смены резины и правильной подготовки машины к наступлению зимы. Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко посоветовал провести ряд подготовительных мероприятий.

Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности с 21:00 12 ноября до 09:00 четверга, 13 ноября, объявили в Московском регионе из-за прогнозируемого тумана. А в предстоящие выходные, 15 и 16 ноября, Москва столкнется с первыми признаками настоящей зимы: ожидаются снег и гололедица на дорогах.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, зимний период с 2025 на 2026 год будет значительно холоднее предыдущего. Насколько вероятна суровая холодная зима, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.