В Роспотребнадзоре ответили на слухи о случаях укусов клещей в Москве

Обращений от граждан об укусах клещей в осенний период 2025 года в Москве не поступало. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Таким образом в ведомстве прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в российской столице зафиксировали случаи укусов клещей, которые сохраняют активность из-за аномально теплой погоды.

«Обращения населения на присасывания клещей на территории города Москвы не регистрировались, в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» клещи от населения <...> не поступали, по результатам энтомологического мониторинга <...> на территории парковых и лесопарковых зон <...> клещи не обнаружены», — говорится в заявлении.

Из него следует, что столичное управление Роспотребнадзора в период эпидемиологического сезона провело необходимые мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, которые передаются с укусами клещей. В том числе в Москве организовывались акарицидные обработки мест массового отдыха жителей и гостей города. При этом в текущем году площадь обработанных территорий в Москве оказалась в два раза больше по сравнению с 2024 годом.

Тем не менее в ведомстве предупредили, что в столице может сохраняться риск единичных встреч с клещами в теплые дни. В связи с этим Роспотребнадзор призвал граждан соблюдать осторожность.