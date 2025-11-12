Москвичей пригласили на необычную выставку о плесени в столичный биокластер

В Биокластере на ВДНХ открылась необычная выставка «Тайная жизнь плесени: микромицеты жилых помещений». В павильоне №31 «Геология» представлены живые культуры микроскопических грибов. Экспозиция будет работать до 30 ноября.

© Вечерняя Москва

На выставке вместо традиционных экспонатов представлены научные образцы в закрытых чашках Петри, которые продолжают расти и меняться каждый день.

Экспозиция демонстрирует необычные свойства микромицетов. Некоторые виды грибов участвовали в космических экспедициях, а плесень рода Penicillium позволила британскому ученому Александру Флемингу открыть пенициллин.

Выставка также объясняет методы работы с микромицетами. Посетители узнают о сборе проб микроорганизмов, «чистых культурах» и способах хранения культур, передает «КП».

В октябре текущего года Биокластер на ВДНХ приглашал школьников провести осенние каникулы с пользой. В павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» научные сотрудники провели занятия, на которых ребята смогли узнать больше о мире растений, насекомых и природе.