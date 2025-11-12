ЦОДД предупредил столичных водителей о непогоде 15-16 ноября

В эти выходные, 15-16 ноября, синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали столичных водителей выезжать в город только на зимней резине.

— По прогнозу синоптиков, 15 ноября в Москве обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер до 15 м/с и понижение температуры до -5°С. Также возможна гололедица. Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также автомобилистам посоветовали быть особенно аккуратными на участках дорог, где есть эстакады и тоннели. Кроме того, следует держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

Специалисты рассказали о важности своевременной смены резины и правильной подготовки машины к наступлению зимы. Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко посоветовал провести ряд подготовительных мероприятий.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о непогоде. По его словам, в начале следующей недели в столице прогнозируются снегопады, которые сменятся ледяными дождями. Это приведет к образованию временного снежного покрова.