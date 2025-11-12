В Москве запустили первый трамвайный диаметр

В столице запустили московский трамвайный диаметр Т-1, который связал станцию метро "Университет" с районом Метрогородок. Фактически он объединил действующие маршруты №39 и №13. Глава "МосТрансПроекта" Владимир Титов, торжественно запустивший маршрут, напомнил: "Сегодня запускается первый трамвайный диаметр Т1, его длина - 27 километров, это самый длинный трамвайный городской диаметральный маршрут в мире".

© Российская Газета

О том, что столица планирует запустить два трамвайных диаметра, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в сентябре, открывая трамвайное движение по проспекту Сахарова. Первый маршрут глава столицы пообещал запустить в ноябре. И вот вагоны "Москва- Львенок" уже в пути.

Пассажирам нравятся его мягкие удобные сиденья, зарядки для смартфонов, короткие интервалы движения - не более 5 минут.

Не оставили запуск диаметра без внимания и московские блогеры - они выкладывают в соцсетях свои восторженные видео. Автор одного из них Дмитрий Беляев поделился с корреспондентом "РГ": "Маршрут Т1 - отличный, лично мне теперь благодаря ему проще доезжать до ТЦ "Гагаринский", Павелецкого вокзала и Центра здоровья детей".

Напомним, диаметр Т-2 будет длиной 33 км, он соединит станцию метро "Чертановскую" с "Новогиреево", объединив маршруты трамваев №3 и №37. Его обещают запустить весной.