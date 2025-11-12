Еще 100 электробусов российского производства закупят для Москвы

Сотню современных электробусов отечественного производства закупят для Москвы. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Они будут постепенно заменять автобусы на столичных маршрутах и улучшать экологию города.

— Москва остается лидером среди городов Европы по количеству электротранспорта. Сегодня столичные маршруты обслуживают уже более 2660 современных электробусов, и их число постоянно увеличивается. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать экологичный, комфортный и надежный транспорт, — цитирует Ликсутова Telegram-канал столичного Дептранса.

До этого заммэра рассказал, что восемь новых электробусных маршрутов заработали в Москве. Общее число электробусных маршрутов в Москве достигло 248, что составляет более четверти всех маршрутов наземного транспорта.

Сергей Собянин ранее рассказал, что формирование самой удобной транспортной системы является одной из ключевых задач столичных властей. Общий объем расходов на развитие городской транспортной системы в 2026 году составит порядка 1,3 триллиона рублей.