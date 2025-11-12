В столице с 13 по 15 февраля пройдет лыжный фестиваль «Гонка Легкова»

На Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» состоялась презентация предстоящего лыжного фестиваля «Гонка Легкова». Он пройдет в столице с 13 по 15 февраля. Впервые его проведут в олимпийском комплексе «Лужники». Регистрация на участие уже открыта.

© Mos.ru

«Гонка Легкова» — лыжный фестиваль, инициированный российским лыжником олимпийским чемпионом в марафоне и серебряным призером в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александром Легковым. Гонка зарекомендовала себя как значимое спортивное мероприятие: ежегодно в соревнованиях принимают участие тысячи атлетов.

В наступающем году «Гонка Легкова» продемонстрирует доступность лыжных соревнований для разных категорий участников и подчеркнет статус Москвы как центра крупных спортивных мероприятий.