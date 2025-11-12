Юные «активные граждане» Москвы примут участие в викторине о помощи животным

Викторина на платформе «Активный гражданин — детям», приуроченная к Синичкиному дню и Дню добровольца, поможет детям лучше узнать о том, как помочь животным и стать зооволонтерами. Об этом рассказала мэрия Москвы.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Викторина подготовлена совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и столичным Комитетом общественных связей и молодежной политики. В игровой форме детям расскажут, как заботиться о зверях и птицах, и какие возможности дает участие в мероприятиях ресурсного центра «Мосволонтер», пояснили в пресс-службе.

«С начала года количество мероприятий ресурсного центра «Мосволонтер» в поддержку приютов выросло в 1,5 раза. Для многих юных помощников зоонаправление становится главным и самым любимым занятием. Они вдохновляют своих родителей, друзей и одноклассников. Помогать вместе с нами может каждый», — подчеркнул директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Викторина на платформе «Активный гражданин — детям» разделена на три возрастные категории: 6-7 лет, 8–10 лет и 11–13 лет.

Самые младшие участники узнают основные принципы заботы о птицах, а также о том, кому именно посвящен Синичкин день, который отмечается 12 ноября, в какие месяцы можно подкармливать пернатых, а также о том, какая еда для них вредна.

«Ребята 8–10 лет выяснят, как устроена волонтерская помощь в приютах для животных: как взаимодействовать с питомцами, найти им новых хозяев, передать корм и лекарства в окружные центры «Доброе место». Подростки 11–13 лет разберутся в значении слова «волонтер», выяснят, из каких материалов получаются лучшие будки для собак, а также узнают о том, насколько разнообразны направления помощи вместе с командой ресурсного центра «Мосволонтер»», - пояснили в мэрии.

Правильные ответы в викторине премируются детскими баллами «Миллиона призов», которые можно будет потратить на товары и услуги от партнеров программы, в том числе настольные игры, наборы для творчества, рюкзаки, билеты на экскурсии, скидки в магазинах и кафе.

Ранее маленькие москвичи в ходе голосования на платформе «Активный гражданин — детям» выбрали имя для детеныша европейской лани, который родился в вольерном комплексе экоцентра «Дом лани» в заказнике «Зеленоградский». Больше всего голосов получило имя Росинка. Ему отдали предпочтение 42% пользователей платформы в возрасте от шести до 14 лет.