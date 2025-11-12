В парке «Зарядье» открылась выставка номинантов VI Московской арт-премии

Посетители выставочного зала медиацентра парка «Зарядье» могут познакомиться работами номинантов VI Московской арт-премии, ставшими значимым явлением в культурной жизни столицы. Об этом сообщила мэрия Москвы.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что в этом году на конкурс поступило более тысячи заявок в номинациях «Изобразительное искусство и архитектура», «Музыка», «Кино», «Театр», «Литература», все работы так или иначе связаны со столицей.

«Этот сезон стал рекордным за всю историю проведения конкурса. В шорт-листе — более 70 проектов», — пояснил он.

При этом каждая работа соответствует одному из тематических критериев: «В Москве», «О Москве», «Для Москвы». Лучшие проекты вошли в состав масштабной экспозиции в «Зарядье». Выставка открылась 12 ноября и продлится до 1 февраля 2026 года.

«Московская арт-премия не просто перечень лучших произведений сезона. Проект показывает, как меняются взаимоотношения культуры и общества, какие ценности важны для авторов разных произведений», — рассказал директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

В частности, в номинации «Изобразительное искусство и архитектура» представлено более 30 проектов современных художников, в том числе и выставка «И увидел я новое небо и новую землю» Антона Беликова и Светланы Чепровой. Она посвящена размышлениям о судьбе солдата и образах войны.

Среди участников экспозиции номинации «Литература» писатели Игорь Мальцев, Алексей Колесников, Кирилл Рябов, Анна Чухлебова, Дмитрий Лекух и другие. На мультимедийных плеерах зоны «Музыка» представлены новые произведения Владимира Раннева, Петра Главатских, Николая Попова и других. В зоне «Кино-Театр» гостей ждут игровые и документальные фильмы, а также фрагменты спектаклей и популярные постановки московских театров.

Выставка могут посетить москвичи и гости столицы старше шести лет, а для входа в зону «Кино-Театр» нужно быть старше 16 лет. Приобрести билет можно в сервисе «Мосбилет».

Победители VI Московской арт-премии будут выбраны экспертным советом. Церемония награждения пройдет 25 ноября в медиацентре парка «Зарядье».

Ранее в «Зарядье» была представлена масштабная цифровая инсталляция «Мозаика мегаполиса», состоящая из четырех работ диджитал-художников - резидентов VS Gallery. Каждое из произведений было посвящено взаимодействию с окружающим миром и восприятию Москвы. А в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке прошел фестиваль «Город света».