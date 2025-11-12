Туман ожидается в Москве в ночь на 13 ноября

В период с 23:00 12 ноября до 10:00 13 ноября местами в столице ожидается туман с видимостью до 200–700 метров.

Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

— Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — написали в Telegram-канале хозяйства.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что «желтый» уровень опасности из-за тумана введут в столичном регионе с вечера 12 ноября до утра 13 ноября. Такие же меры будут действовать в Московской области.

Также стало известно, что заморозки до минус 5 градусов возможны в Московском регионе в ночь на воскресенье, 16 ноября. Небольшие отрицательные температуры также возможны в субботу, 15 ноября.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее рассказал, что положительная температура в Москве продержится до этой пятницы. По его словам, в ночь со среды на четверг, 12 и 13 ноября, в отдельных районах столицы температура может опуститься до нуля градусов.