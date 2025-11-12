В Москве зацвела самая черная в мире орхидея из Мадагаскара

В Аптекарском огороде в Москве расцвела редкая орхидея Ангрекум из Мадагаскара. Об этом сообщила пресс-служба ботанического сада МГУ.

Орхидея Ангрекум (Angraecum comorense syn. superbum) — растение с крупными белыми лепестками, которое в природе встречается исключительно редко в восточной части Мадагаскара, Восточной Африке и на островах Индийского океана

«В естественной среде Ангрекум растет на высоте около 400 метров над уровнем моря, и увидеть его живьем удается немногим ботаникам. Теперь москвичи и гости города могут наблюдать это экзотическое чудо воочию — орхидея представлена в одной из стеклянных витрин Пальмовой оранжереи с 12 ноября», — говорится в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Москве появится оранжерея с тропическими и субтропическими растениями.