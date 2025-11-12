Для владельцев домашних животных в сервисе «Моспитомец» появились новые функции

Возможности сервиса «Моспитомец» на портале mos.ru расширили. Теперь с его помощью пользователи могут не только выбрать питомца из городского приюта, но и получить рекомендации по уходу, узнать больше о программах поддержки бездомных животных и присоединиться к этим проектам. На страницах сервиса размещены материалы об услугах городских ветеринарных клиник и полезные статьи о гигиене животных, чипировании и многом другом. Сервис также помогает перейти к услугам записи к ветеринарным врачам и другим специалистам помощи питомцам.

А в специальном разделе «Помощь бездомным животным» можно узнать, как стать волонтером в городских приютах.

«Сервис “Моспитомец” предлагает будущим владельцам животных комплекс полезных решений. С его помощью можно подобрать питомца из приюта, ознакомиться с услугами городских ветеринарных клиник, в которые можно записаться на прием или груминг, а также получить подробные инструкции по уходу. Специальный тест поможет пользователю узнать, с кем из животных у него хорошая совместимость, — это позволит принять взвешенное решение и заложить основу для долгих и счастливых лет вместе. Для тех, кто пока не готов взять питомца, но хочет помочь, в сервисе создали раздел о поддержке бездомных животных, где можно узнать о волонтерстве или сделать пожертвование», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

В суперсервисе «Моспитомец» находятся десятки полезных инструкций, включая информацию о подготовке к появлению питомца в доме. Специалисты разработали пошаговый план, который подробно описывает, как обустроить для этого жилье, какие документы необходимо оформить и как помочь животному адаптироваться. В инструкции также можно узнать об особенностях ухода за питомцами из приютов и ветеринарных процедурах, на которые следует записаться в первую очередь.

В Москве работают 24 государственные ветеринарные клиники, где принимают в том числе узкопрофильные врачи, лечащие экзотических животных. В отдельном разделе сервиса можно узнать подробнее об их услугах и о том, к какому специалисту обращаться при необходимости, о записи к врачу и ветпомощи на дому, а также посмотреть карту клиник и найти ближайшее учреждение.

Еще один раздел подробно рассказывает о гигиенических процедурах для питомцев и записи на груминг, если владелец хочет доверить любимца профессионалам. А в разделе «Помощь бездомным животным» размещена информация о том, как стать волонтером в городских приютах, отмеченных на интерактивной карте. Поддержать приюты также можно, внеся пожертвования через благотворительный сервис на mos.ru, где представлены некоммерческие организации, помогающие кошкам и собакам. Быстрый переход на его страницу доступен прямо из раздела.

Сервис «Моспитомец» запущен в октябре этого года. Одна из его ключевых функций — помочь будущему хозяину выбрать кошку или собаку, ознакомившись с анкетами хвостатых постояльцев, и записаться на визит в приют.

«В настоящее время в каталоге “Моспитомца” уже более тысячи анкет собак и кошек, которые живут в 13 городских приютах. Все животные социализированы, чипированы и привиты, так что будущим хозяевам не придется тратить время на осмотр у ветврача. Питомец передается вместе с документами, где отмечены все прививки, указан чип, пол, вес, окрас и другие характеристики», — отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

При выборе питомца пользователь может воспользоваться фильтрами, указав тип животного (кошка или собака) и отметив его пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Кроме того, будущим хозяевам доступен специальный тест, который поможет подобрать наиболее подходящего четвероногого друга. Сервис предложит ответить на шесть вопросов — это займет не более двух минут.

На странице каждого питомца размещены его фотографии, описание внешности и характера, а также контакты приюта. Чтобы встретиться с понравившимся животным, необходимо нажать кнопку «Записаться» и оставить свои данные. Сделать это могут только авторизированные пользователи mos.ru со стандартной или полной учетной записью. После получения заявки сотрудник приюта свяжется с ее отправителем для уточнения даты и времени визита. Сервис также автоматически предложит анкеты других питомцев, похожих на выбранного.

Если после знакомства в приюте человек решает взять понравившегося хвостика домой, ему предложат подписать договор, где обозначены права и обязанности владельца, — на это отводится три дня. Так будущий хозяин сможет взвесить свое решение и подготовиться к приезду питомца в свой дом.

