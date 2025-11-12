Для владельцев домашних животных в сервисе «Моспитомец» появились новые функции

Возможности сервиса «Моспитомец» на портале mos.ru расширили. Теперь с его помощью пользователи могут не только выбрать питомца из городского приюта, но и получить рекомендации по уходу, узнать больше о программах поддержки бездомных животных и присоединиться к этим проектам.

Сервис также помогает перейти к услугам записи к ветеринарным врачам и другим специалистам помощи питомцам. А в специальном разделе «Помощь бездомным животным» можно узнать, как стать волонтером в городских приютах.

— Специальный тест поможет пользователю узнать, с кем из животных у него хорошая совместимость, — это позволит принять взвешенное решение и заложить основу для долгих и счастливых лет вместе. Для тех, кто пока не готов взять питомца, но хочет помочь, в сервисе создали раздел о поддержке бездомных животных, где можно узнать о волонтерстве или сделать пожертвование, — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, передает сайт мэра Москвы.

Специальные зоны для питомцев, оборудованные лежанками, мисками для воды и лакомствами, появятся в пяти столичных музеях. При этом каждый музей устанавливает свои правила для посещения с животными, которые могут включать ограничения по размеру, обязательное использование поводка или переноски.