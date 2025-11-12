Движение открыли на ряде улиц в центре Москвы после введенных ограничений. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

© Вечерняя Москва

Так, проезд снова открыт на улицах Новый Арбат и Тверская, а также на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной, передает Telegram-канал ведомства.

О введенных ограничениях сообщили 12 ноября в 10:30 утра по московскому времени. Тогда водителям посоветовали выбирать пути объезда.

С 13 ноября на Ленинградском вокзале из-за ремонта временно изменится схема прохода к поездам и выходам в город для прибывающих пассажиров. Вход в метро будет также временно ограничен.

Также четвертый и пятый выходы станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро закроют с 12 ноября. Закрытие связано с работами по благоустройству около станции.

В конце октября движение на проспекте Мира перед Третьим транспортным кольцом и в районе дома 127 в направлении центра временно ограничивали. Перекрытия также затронули Боровицкую площадь и Пречистенскую набережную.