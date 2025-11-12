Москва закупит еще 100 электробусов российского производства

Москва активно развивает сеть экологичного наземного транспорта. Современные электробусы российского производства поступают в парки Мосгортранса, выходят на маршруты и делают поездки еще комфортнее для пассажиров с 2018 года. Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что для столицы закупят еще 100 инновационных машин. Они будут постепенно заменять автобусы на столичных маршрутах, что позволит улучшить экологию города.

«Москва остается лидером среди городов Европы по количеству электротранспорта. Сегодня столичные маршруты обслуживают уже более 2660 современных электробусов, и их число постоянно увеличивается. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать экологичный, комфортный и надежный транспорт», — добавил Максим Ликсутов.

Преимущества электробусов

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Инновационные машины отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций. В салонах есть медиаэкраны с полезной информацией и зарядные порты для гаджетов. Откидная аппарель и кнопка вызова водителя делают поездки на электробусах комфортными для маломобильных пассажиров. А на накопительной площадке можно оставить коляску или велосипед.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров. При этом вес машины остался прежним.

Электробусные парки

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Столица первой в нашей стране начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическую систему сделали более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия дверей. Внешний вид электробусов соответствует современным трендам в мировом промышленном дизайне.

Инновационные машины создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

С новыми поставками транспорта и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. В этом году Москва заключила на 2025–2027 годы контракты с ПАО «КамАЗ» на поставку 1100 электробусов нового поколения. Все они соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса.

В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта столица приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.

