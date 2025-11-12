Собянин подвел итоги благоустройства Северного округа в 2025 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 ноября, подвел итоги благоустройства Северного округа в 2025 году. Он отметил, что нынешний сезон принес хорошие результаты и позволил реализовать несколько крупных проектов.

© Вечерняя Москва

В Савеловском районе привели в порядок парк «Автомобилист». В Беговом районе были благоустроены две общественные зоны, а в Головинском обновили пространство для прогулок на Кронштадтском бульваре.

По словам Собянина, работы коснулись не только зон отдыха, но и спортивных площадок. Горожане получили новые спортивные объекты и удобные освещенные пешеходные дорожки.

Кроме того, в округе обновили детские площадки и создали комфортные пространства для прогулок и отдыха жителей, подчеркнул мэр в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что более 700 деревьев высадят в рамках благоустройства на Щелковском шоссе и ряде улиц Восточного административного округа Москвы. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

Манежная, Тверская и Театральная площади тем временем вошли в тройку наиболее популярных у москвичей центральных локаций ландшафтного фестиваля «Сады и цветы».