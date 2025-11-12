В Москве водителям перекрыли проезд в районе Охотного ряда и Китай-города

В центре Москвы водителям перекрыли проезд. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". "О перекрытиях в районе Охотного ряда и Китай-города сообщают водители. По их словам, движение на улицах у Красной площади частично перекрыто, также закрыт для проезда Большой Каменный мост", - говорится в публикации. До этого Дептранс в третий раз за день сообщил, что в центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Движение перекрыли на улице Новый Арбат, участке дороги по Садовому кольцу или по улице Большая Никитская. В 10:28 мск в Дептрансе объявили о перекрытиях на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, позже — сообщили об ограничениях на улице Тверской. Движение транспорта до сих пор закрыто.