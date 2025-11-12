Центр Москвы перекрыли для проезда автомобилей

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Операвтино».

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша. В результате аварии движение транспорта было серьезно затруднено в стороне магистрали.