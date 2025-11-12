Началось тестирование новой версии цифрового ассистента «Москва»

Департамент информационных технологий Москвы тестирует новую версию цифрового ассистента «Москва» в чате поддержки на портале mos.ru. Он помогает жителям передавать показания счетчиков, узнавать оценки ребенка и получать другие городские услуги.

Присоединиться к тестированию могут все пользователи mos.ru после авторизации на портале. Доступ к новой версии будет открыт в течение суток. Первую версию ассистента город начал тестировать в июле 2024 года, взаимодействовать с ним можно письменно и голосом. С момента запуска он обработал около миллиона сообщений, обходясь без оператора в 70 процентов случаев.

Замглавы Департамента информационных технологий города Борис Фролов пояснил, что расширение возможностей цифрового помощника проводится по поручению мэра Сергея Собянина и по просьбам жителей. Сейчас ассистент умеет принимать показания воды и электричества, отображать расписание уроков, предоставлять документы жилищного учета и принимать заявки на вывоз вещей, а также отвечает на вопросы о столичных услугах.

По данным ДИТ, 78 процентов столичных ИТ-специалистов считают, что ИИ поможет автоматизировать рутинные задачи, а к 2028 году около 15 процентов ежедневных дел могут выполняться с помощью ИИ-агентов. Развитие ассистента «Москва» направлено на то, чтобы жители могли делегировать городскому ИИ как можно больше повседневных задач, передает официальный сайт мэра столицы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки для москвичей.