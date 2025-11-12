Работу системы отопления в Москве скорректировали

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в столице в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе продолжит снижаться, сегодня среднесуточная составляет уже всего лишь плюс 3 градуса. В связи с этим было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76–79 градусов», – отметил Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

«Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», – рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.