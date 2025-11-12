Москву накроет снегом и ледяным дождем

В начале следующей недели Москву ждут первые серьезные снегопады, которые позже перейдут в ледяные дожди.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«В ночь на понедельник тоже малооблачно и заморозки, а днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди и дожди, после обеда 0 — плюс 3. На московской земле успеет появиться временный снежный покров высотой не более 1–3 сантиметров, который, впрочем, еще растает», — отметил он.

По словам синоптика, в четверг москвичей ждут легкие моросящие осадки и туман при плюс 47 градусах, а к пятнице потеплеет до плюс 10 и усилится ветер. Уже в субботу температура резко пойдет вниз, и ливни сменятся мокрым снегом, а к вечеру ожидаются заморозки и гололедица.

«Водителям необходимо переобуть автомобили на зимнюю резину до пятницы включительно!» — предупредил Тишковец в своем Telegram-канале.

Ранее эксперт службы «Метеоновости» Татьяна Поздняков заявила, что жителям Подмосковья пора доставать зимнюю одежду.