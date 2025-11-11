Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первые морозы в 2025 году придут в Москву уже на выходных. Об этом сообщает «RT на русском».

По словам Шувалова, 12 ноября в Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь, а температура составит около +5°С. В четверг в столичном регионе будет пасмурно, а в пятницу в Москву придет фронтальный раздел с северо-запада, который принесет дождь и усиление ветра. Зато на выходных, как заявил Шувалов, ожидается похолодание.

«Ветер сменится с юго-западного на западный. В ночное время можно ожидать понижения температуры до -2...-4°С — в том числе в Москве. Днем в эти даты — около 0°С. Но без осадков», — заявил он.

