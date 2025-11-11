Музей Востока 21 ноября откроет центр творчества в усадьбе Луниных

Государственный музей Востока 21 ноября откроет новый творческий центр «Лунинские мастерские», пространство разместится в правом флигеле исторической усадьбы Луниных на Никитском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Музей Востока открывает новую страницу своей истории – творческий центр «Лунинские мастерские». Расположенный в правом флигеле исторической усадьбы Луниных, центр продолжает 40-летнюю традицию встреч с восточным искусством в этих стенах, наполняя их новым, живым творчеством. Названием мастерской музей отдает дань уважения месту – усадьбе Луниных», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в первый день работы «Лунинских мастерских» историк анимации Анна Голда проведет для посетителей лекцию, которая станет первой из трехчастного цикла. Мероприятие будет посвящено материалам и техникам анимации японской студии Ghibli.

Кроме того, планируется, что в новом центре посетители смогут посещать мастер-классы по каллиграфии, росписи по тканям, традиционной китайской живописи и многому другому. Также ожидается, что «Лунинские мастерские» станут площадкой для камерных концертов, лекций и творческих встреч.