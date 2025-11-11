Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Сергей Собянин объявил о начале строительства нового медицинского комплекса Национального исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади.

Его площадь составит более 150 тысяч квадратных метров.

"Строительство усложняет факт того, что работы ведутся на площадке действующего больничного корпуса. Наша задача – не остановить очень важную и нужную работу Склифа во время строительства", – пояснил мэр Москвы.

Он уточнил, что работы планируется завершить к 2028 году.