В Москве открыто около 600 экоточек по сбору ненужных вещей

В столице активно развивается проект «Экоточки Москвы», куда можно отнести на переработку одежду, автомобильные шины, книги и электроприборы. Об этом сообщила мэрия города.

© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

По данным мэрии, всего за год сеть проекта, учрежденного столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, выросла почти втрое и сегодня насчитывает около 600 пунктов приема. Уже удалось собрать и направить на переработку более одной тысячи тонн одежды, свыше 460 тонн автомобильных шин, 42 тонны книг и около 30 тонн электроприборов.

«Наша цель — сделать раздельный сбор привычным, удобным и осознанным для каждого жителя, снизить нагрузку на окружающую среду, внести вклад в экономику за счет вовлечения ресурсов в повторный оборот», — пояснила руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Точки сбора представляют собой специализированные контейнеры и пункты приема, расположенные в шаговой доступности от жилых домов, парков, торговых центров. Туда можно отнести как ставшие ненужными одежду или текстиль, так и книги и электроприборы, автомобильные шины и даже блистеры от лекарств, которые разлагаются в земле около 700 лет.

Переданная одежда сортируется. Часть направляется на переработку для производства новых товаров, в том числе ветоши для уборки, подстилок для животных в приютах, часть – передается благотворительным организациям, а также реализуется через каналы повторной продажи. Небольшой процент безопасно обезвреживается и утилизируется в соответствии с экологическими стандартами.

Книги в хорошем состоянии передаются в библиотеки, реализуются в благотворительных магазинах, а ветхие перерабатываются в новую бумагу, картон и упаковку. Старые шины превращаются в резиновую крошку для покрытий на площадках и дорогах, а также в материалы для строительства.

«С января по сентябрь 2025 года москвичи передали на повторное использование и переработку более 1,2 тысячи тонн бывшей в употреблении одежды и текстиля. Кроме того, за тот же период собрали и передали заводам, партнерам «М.Видео — Эльдорадо» на переработку примерно 843,5 тонны крупной бытовой техники (…) Только за третий квартал 2025 года в рамках проекта «Экоточки Москвы» удалось собрать более 42 тонн книг», — отметили в мэрии.

Ближайшую экоточку можно найти на интерактивной карте портала mos.ru, также там можно уточнить, какие именно фракции принимают в конкретном месте. Все собранное вторсырье передается на переработку через партнерскую сеть, которую координирует столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

При этом только за один год в Москве образуется около 313 тысяч тонн электролома, в расчете на одного жителя это примерно 24 килограмма, отметил генеральный директор заводов «Экотехпром» и «Экопласт» Тимур Давлеткужин.

«Раньше удавалось собрать лишь 15 процентов сырья, а благодаря проекту «Экоточки Москвы» ситуация в корне изменилась: теперь меньше техники оказывается на полигонах и больше возвращается в производственный цикл», — подчеркнул он.

Электроприборы перерабатывают с извлечением драгоценных и цветных металлов, а пластик из них идет в числе прочего на производство контейнеров для рассады, используемых при озеленении Москвы.

По данным на 2024 год, в Москве на переработку ежегодно направляется свыше 1,65 миллиона тонн вторичного сырья. Проект «Экоточки Москвы» продолжает расширять количество точек приема и ассортимент принимаемых отходов, делая раздельный сбор максимально удобным и доступным для всех жителей столицы.

Напомним, что с 2011 по 2024 год в Москве высадили около 13 миллионов растений, а в 2020-м начали программу раздельного сбора мусора. При этом лучшие экологические проекты ежегодно отмечаются премией правительства Москвы в области экологии и охраны окружающей среды и помогают менять жизнь в городе к лучшему.