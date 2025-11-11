Новогодние товары появятся в магазинах «Сделано в Москве»

Столичные бренды подготовили новые коллекции в преддверии Нового года, праздничная продукция появится на полках фирменных магазинов проекта «Сделано в Москве». Об этом сообщила мэрия столицы.

Жители и гости Москвы смогут приобрести елочные игрушки, сувениры, украшения, предметы декора и все необходимое для интересного проведения новогодних праздников, в том числе и настольные игры.

«Кроме того, локальные бренды представят обновленные женские и мужские коллекции зимней одежды и обуви. Покупатели смогут подобрать сумки, шапки, шарфы, перчатки, а также бижутерию: кольца, серьги, часы и колье», - уточнили в мэрии.

Для участия в проекте московским предпринимателям необходимо подать заявку на официальном сайте «Сделано в Москве». С 11 по 17 ноября будут отобраны 35 лучших брендов. Они смогут представить зимнюю линейку продуктов, а также сезонные коллекции и идеи подарков к Новому году. Купить товары можно будет с 1 декабря.

Проект по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве» уже насчитывает более 7,5 тысячи участников и на сайте можно найти свыше 36 тысяч товаров, созданных в столице. Фирменные магазины проекта открыты на Булатниковской улице, улице Декабристов, Чонгарском бульваре. А первый магазин проекта появился еще в 2023 году в кластере «Ломоносов» (Раменский бульвар, дом 1).

Ранее Москву начали украшать к Новому году. В столице устанавливают новогодние ели, обновляют подсветку, расставляют праздничные арки и световые фигуры, вешают гирлянды.