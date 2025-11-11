«Мосбилет» предлагает подборку спектаклей по классическим произведениям

В городских театрах можно увидеть спектакли по классическим произведениям — в традиционном и новом прочтении.

Пьесу «Собака на сене» испанского драматурга Лопе де Веги показывают в Московском театре оперетты. Сюжет разворачивается вокруг знатной дамы Дианы де Бельфлер: она влюблена в своего секретаря Теодоро, но быть с ним не может и сопернице отдавать не желает. Чтобы помочь ей разобраться в чувствах, Теодоро придется пойти на хитрость. Гостей ждут световые эффекты, яркие декорации, музыка современного композитора Александра Клевицкого и звуки акустической гитары.

Одну из самых известных трагедий Уильяма Шекспира можно будет посмотреть в Ленкоме Марка Захарова в постановке режиссера Антона Яковлева. Для него это история о том, как сложно быть созидателем и разрушителем одновременно. Он предложил свою литературную версию «Гамлета», используя буквальный перевод хрестоматийной пьесы. Главную роль играет Антон Шагин, Клавдия — Максим Аверин и Виктор Раков.

В театральном центре «Вишневый сад» обратились к роману Федора Достоевского, сделав акцент на душевных переживаниях и изменениях Родиона Раскольникова, его размышлениях о природе преступления и сострадания. История разворачивается в декорациях, в которых можно узнать улицы и набережные Санкт-Петербурга. Приобрести билеты на выступления можно с помощью сервиса «Мосбилет», передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Театр сатиры приглашает детей и их родителей на спектакль «Маленький принц», поставленный по философской притче Антуана де Сент-Экзюпери. Кроме того, сказку Ганса Христиана Андерсена о Русалочке, которая из-за своей любви познала горечь потери, вспомнят в Московском театре юного зрителя.