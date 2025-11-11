Пункты обогрева для бездомных открылись в Москве

В Москве открыли мобильные пункты обогрева для бездомных. На время холодов они будут работать по ночам: с 20:00 до 08:00, включая новогодние праздники, передает «МИР 24.

Специальные отапливаемые автобусы дежурят на пяти столичных вокзалах Ярославском, Курском, Павелецком, Белорусском и Киевском. Параллельно в круглосуточном режиме людей готовы принять стационарные пункты Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.

«Наша цель не просто предложить человеку согреться, а помочь вернуться ему к нормальной жизни. Для этого наши сотрудники помогут восстановить документы, помогут с поисками работы и жилья, отметил специалист отделения мобильных бригад «Социальный патруль Павел Ефремов

В Центре имени Глинки для человека составляют индивидуальный маршрут возвращения к нормальной жизни, который позволит ему выйти из кризиса.