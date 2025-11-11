Монтаж катка начался на Красной площади

На столичной Красной площади стартовали монтажные работы катка — часть территории огорожена для посетителей.

Строители на данный момент активно собирают постамент, на котором расположится каток.

В прошлом году торжественное открытие состоялось уже 5 декабря. В последние годы каток на Красной площади появляется каждую зиму, передает РИА Новости.

27 октября заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков также рассказал, что каток площадью более 16 тысяч квадратных метров обустраивают на территории олимпийского комплекса «Лужники». Специалисты уже заложили все необходимые для катка коммуникации.

До этого глава города Сергей Собянин отметил, что новые локации зимних катков добавят в столице в этом году. В новом сезоне работу также начнет самый длинный линейный каток в музее-заповеднике «Коломенское». Его протяженность будет равна 1,7 километра.

На портале mos.ru 17 декабря также появится страница, которая будет посвящена масштабному проекту «Зима в Москве». Он продлится с 1 декабря до 28 февраля 2026 года.