В "Москвариуме" открылась выставка, посвященная капибарам

Новая интерактивная выставка "Капибарабууум", оформленная в японском стиле kawaii, открылась в "Москвариуме" на ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аквариума.

"На втором этаже центра на площади более 500 кв. м расположились семь залов и 20 ярких инсталляций. Гости встретятся с харизматичными персонажами-капибарами, узнают все самое интересное о жизни этих удивительных животных и смогут проявить себя в десятках вовлекающих игр и интерактивах.

Познавательные элементы органично объединены с игровыми механиками, чтобы гости могли по-настоящему прочувствовать мир удивительных капибар", - рассказали в пресс-службе.

Выставка разделена на несколько тематических зон, например, в "Капибаризации" можно будет создать собственного персонажа, "Капи-тур" перенесет гостей в виртуальное приключение по Амазонке, а спортивная зона "Капибара-бой" научит танцевать. Вместе с выставкой в "Москвариуме" открылось новое тематическое "Капи-кафе" и сувенирный магазин.