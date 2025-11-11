В Москве стартовал проект к Году защитника Отечества

Образы кампании появились на медиафасадах и цифровых экранах столицы в рамках проекта «Рядом».

© Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. В Москве стартовала одноименная информационная кампания, посвященная людям, чьи достижения и примеры служат символом вдохновения, мастерства и преданности делу.

Инициатива проходит в рамках просветительского проекта «Рядом», который в этом году начался с серии материалов о героях Великой Отечественной войны и полководцах, в честь которых названы улицы Москвы.

В городском пространстве кампания представлена образами выдающихся россиян – Юрия Гагарина, Льва Яшина и Александра Пушкина. Их изображения размещены в том числе на крупнейших медиафасадах столицы – Дома книги на Новом Арбате, гостиницы «Космос» и стадиона «Динамо».

Всего в кампании задействовано более 500 цифровых и 300 статичных конструкций, а также 30 медиафасадов, включая три упомянутых суперэкрана.Проект реализуется при содействии Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы и движения детей и молодежи «Движение первых».