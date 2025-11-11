Как Измайлово встретит 2026-й: час сказки, игр и новогоднего света в Москве

13 декабря 2025 года культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово» проводит праздничное мероприятие «Волшебный Скачок в Новый год!» на центральной площади у главной елки в КРК «Кремль в Измайлово».

© Пресс-служба

Елка «Волшебный Скачок в Новый год!» — это настоящий семейный праздник чудес, где взрослые снова почувствуют себя детьми, а дети окажутся в мире сказки, смеха и новогоднего волшебства. Программа праздника включает представление с элементами интерактива, зимние игры, забавы и хороводы на центральной площади Измайловского Кремля, тематические конкурсы и розыгрыши, и, конечно же, торжественное зажжение огней на главной новогодней ёлке. Все игры и творческие номера будут посвящены теме движения, энергии, радости и ожидания нового, ведь 2026 года пройдет под знаком Лошади.

Для гостей подготовлено театрализованное представление с участием любимых сказочных персонажей — Деда Мороза, Снегурочки, Петрушки, Скоморохов, Бабы Яги и Лешего. Вместе со зрителями они отправятся в увлекательное путешествие, чтобы вернуть украденное время, разбудить Волшебную Лошадку и совершить символический «скачок» в наступающий 2026 год.

Мероприятие призвано подарить гостям радость, объединить поколения и напомнить о традициях новогоднего волшебства.

Программа стартует в 12:00 и закончится в 13:00. Посетить мероприятие можно бесплатно.