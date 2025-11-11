В районе Щукино отремонтируют четыре жилых дома

Согласованы проекты по капитальному ремонту в четырёх жилых домах на северо-западе столицы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласованные проекты предполагают ряд наружных и внутренних работ в четырёх домах района Щукино. Специалисты приведут в порядок фасады и входные группы, обновят чердаки и крыши, проведут локальный восстановительный ремонт в помещениях и местах прохождения инженерных коммуникаций», — рассказал он.

Фасады, цоколи, а также экраны лоджий и балконов очистят от старой краски и загрязнений, обработают защитными составами и покрасят. На окнах заменят отливы и восстановят откосы, во входных группах обновят ступени, площадки крылец и козырьки.

Кирпичные дома были построены в середине XX века, к их обновлению применяется индивидуальный подход, отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.

«Специалисты перед проведением работ разрабатывают уникальный проект для каждого здания, учитывая его степень износа и конструктивные особенности», — добавил он.

Работы ведутся в рамках городской программы капитального ремонта, реализуемой ФКР Москвы при содействии Москомэкспертизы и Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.