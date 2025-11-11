Бутово освободили от одной вещи

Московский район Южное Бутово освободили от незаконных построек. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы во «ВКонтакте».

Постройки занимали площадь более трех тысяч квадратных метров на территории производственной базы на улице Поляны в коммунальной зоне «Гавриково». Они не были поставлены на технический и государственный кадастровый учеты. Объекты использовались в коммерческих целях под склады. Здания снесли.

Ранее более 80 незаконных рекламных щитов демонтировали в лесах под Ступино и Серпуховом. Рекламные плакаты, щиты и таблички обычно прикрепляют к деревьям проволокой, гвоздями или саморезами. Подобные «крепления» наносят деревьям непоправимый ущерб, приводят к их усыханию, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.