Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Экологический проект «Экоточки Москвы», учрежденный столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды осенью прошлого года, продолжает стремительно развивать сеть пунктов приема и расширять перечень принимаемых фракций вторичного сырья.

— За год проект «Экоточки Москвы» стал надежным экологическим помощником для жителей столицы: сеть выросла почти втрое и сегодня насчитывает около 600 пунктов приема. За это время удалось собрать и направить на переработку более одной тысячи тонн одежды, свыше 460 тонн автомобильных шин, 42 тонны книг и около 30 тонн электроприборов. Эти цифры — это не просто статистика, а реальный вклад в сохранение природных ресурсов, снижение нагрузки на полигоны и поддержка тех, кто нуждается в полезных и пригодных к повторному использованию вещах, — рассказала Юлия Урожаева, руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Вначале горожане могли сдать в пункты сбора одежду, текстиль и аксессуары, затем и новогодние ели. Теперь же к отходам, которые можно сдать на переработку, добавились автомобильные шины, книги и электроприборы.

Недавно проект сделал важный шаг в развитии культуры раздельного сбора — в список принимаемых фракций добавили блистерные упаковки от лекарственных препаратов. Это позволяет направить на переработку еще один сложный вид отходов, материалы которых могут разлагаться около 700 лет, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

14 октября в рамках проекта «Экоточки Москвы» на переработку начали принимать использованные блистерные упаковки от таблеток. Контейнеры расположены по всей столице, в том числе в наиболее востребованных местах: аптеках, медицинских центрах и поликлиниках.