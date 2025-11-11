Москвичам пообещали морось

Температура воздуха в Москве во вторник, 11 ноября, составит 5–7 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода, местами морось. В Подмосковье воздух прогреется от 2 до 7 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем будет дуть западный ветер, с переходом на северный, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что снег не выпадет в Москве и Подмосковье до конца текущей рабочей недели. Синоптики ожидают, что в ночь на среду, 12-го числа, будет до 4 градусов, а по региону не исключены заморозки до минус 1 градуса и небольшой дождь. Днем будет до 6 градусов.

При этом в четверг, 13 ноября, температура будет почти такой же, как в среду, но пятница, 14 ноября, может стать самым теплым днем недели. На фоне облачности и небольшого дождя ночью будет до 5 градусов, а днем – до 9.