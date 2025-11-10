Собянин: московские пожарные стали чемпионами мира в составе сборной России

Пожарные Москвы Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту в составе сборной России. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ХХ Чемпионат мира среди мужчин проходил в Саудовской Аравии.

— 14 команд из разных стран соревновались в пяти дисциплинах. Сотрудники Главного управления МЧС России по городу Москве стали призерами в спортивных этапах: Вадим Шевчук дважды победил в личном зачете — на полосе препятствий и в двоеборье, — написал мэр.

Шевчук с Алексеем Родиным также поучаствовали в командных состязаниях по боевому развертыванию и в пожарной эстафете. В обоих забегах они взяли первое место.

До этого Родин уже был победителем международных соревнований по пожарно-спасательному спорту. Так, в 2014 году он поставил рекорд страны в спортивной дисциплине «Полоса препятствий», а в 2016-м — мировой.

— К соревнованиям спасателей готовили опытные тренеры, в том числе 25-кратный чемпион мира, сотрудник московского пожарно-спасательного гарнизона Владимир Сидоренко. Поздравляю наших ребят и всю сборную России с блестящей победой! — написал мэр в своем канале в мессенджере MAX.

