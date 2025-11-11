Выставка, посвященная параллелям между Москвой и Нижним Новгородом, пройдет в столице

В Москве с 10 ноября по 3 декабря 2025 года пройдет фотовыставка «Две столицы — два взгляда», посвященная архитектурным и историческим параллелям между Москвой и Нижним Новгородом.

© Вечерняя Москва

Выставка предоставит москвичам и гостям столицы уникальную возможность увидеть взаимосвязь двух городов, их общее наследие и уникальные черты через искусство фотографии и историческую справку

Москва и Нижний Новгород — города с богатой историей, сыгравшие ключевую роль в становлении российской государственности. Фотовыставка «Две столицы — два взгляда» — это глубокое визуальное исследование, которое позволит зрителям проследить, как исторические события и архитектурные традиции переплетаются в облике двух столиц.

Экспозиция знакомит с архитектурными шедеврами, историческими памятниками и современными видами Москвы и Нижнего Новгорода, демонстрируя их уникальность и общие черты. Через фотографии и историческую справку посетители увидят сопоставление двух значимых городов России через достопримечательности и культовых личностей страны.

