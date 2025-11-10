Свыше 348 тысяч человек посетили выставку "Город живых историй"

Музей под открытым небом "Город живых историй", работавший на Красной площади с 7 по 9 ноября, посетили более 348 тысяч человек, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

© пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Экспозиция, посвященная 84-й годовщине военного парада 1941 года, заняла более 17 тысяч квадратных метров и была разделена на 10 тематических зон, которые охватили самые разные аспекты жизни города – от работы государственного управления до деятельности культурных учреждений, отмечает пресс-служба.

Как сообщила председатель комитета Екатерина Драгунова, выставку посещали иностранные туристы, участники СВО, семьи с детьми, ветераны и сами москвичи. Для 750 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса на площадке музея провели уроки живой истории.

Раздел музея "Операция "Эвакуация" подробно рассказал гостям о транспортной системе и работе столичных вокзалов. Блок "Московская пресса" был посвящен СМИ, а раздел "Авиационный щит столицы" – защите воздушного пространства.

Зона "Штаб управления" рассказывала о работе Государственного комитета обороны, а в разделе "Город-крепость" рассказывалось о московской зоне обороны. Блок "Военная медицина" отражал систему здравоохранения, уточняется в публикации.

На Красной площади демонстрировалось 60 единиц исторической техники из коллекции Музея техники Вадима Задорожного. Среди экспонатов были самоходные артиллерийские установки, танк Т-28, самолет-амфибия, бронеавтомобиль БА-64, легкий танк МС-1, ночной бомбардировщик У-2 и другие образцы.

"Все дни работы музея на Красной площади играла музыка военных лет. В работе экспозиции также были задействованы актеры: девушки-регулировщицы, пилоты, танкисты. Помощь в навигации гостей выставки оказывали больше 300 волонтеров Москвы", – добавили в пресс-службе.

В ходе работы музея для москвичей и гостей столицы демонстрировался уникальный контент на инновационном медиафасаде "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье". Там можно было увидеть кадры военного времени, а также узнать об оружии обороны и полководцах Битвы за Москву.

Как заключили в комитете, в день 84-й годовщины исторического парада состоялась молодежная патриотическая акция с участием 15 тысяч москвичей. Участники возложили цветы к 32 мемориальным объектам, отдав дань памяти защитникам города. Еще одним мероприятием в эту дату стала торжественная встреча ветеранов в стенах Большого театра.

Ранее музей под открытым небом посетили участники СВО – представители ратных династий. Среди них – Александр Кряжев, Иван Бондюков, Эльдар Шарипов и Александр Шелковой, продолжившие семейные традиции службы Родине в современных условиях.