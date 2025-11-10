Единый стандарт благоустройства дворов введут в Подмосковье

Программа усовершенствования ЖКХ вносит свои поправки в план работ, и важно вести облагораживание комплексно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что вести благоустройство необходимо не отдельными проектами, а по всем направлениям сразу. Это должно быть не формальностью, а частью повседневного комфорта жителей.

«Это не только парки, это порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идет на работу, в школу, возвращается домой», - передает слова губернатора 360.ru.

По словам Воробьева, важно привести к единым стандартам дворы, межквартальные проезды и дороги. Он отметил, что Московская область продолжает работу в этом направлении.