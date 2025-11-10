Москвичам назвали время прихода настоящего снега

Настоящий снег выпадет в Москве в конце второй декады ноября. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

© Lenta.ru

В субботу, 14 ноября, в столице в ночные часы ожидается похолодание до минус 1 градуса, также возможны смешанные осадки в виде снега с дождем. Днем ожидается от 0 до плюс 5 градусов.

«Следует ожидать и дальнейшего понижения температуры, а в конце второй декады может покружить настоящий снежок», — спрогнозировала синоптик.

Среднесуточная температура на этой неделе в Москве продолжает оставаться положительной. В ночные часы столбик термометра будет колебаться в рамках плюс 1-3 градуса, по области в четверг и пятницу, 13 и 14 ноября, возможно понижение до минус одного градуса.﻿

Дневная температура во вторник, 11 ноября, ожидается в диапазоне плюс 5-7 градусов и сохранится примерно на этом уровне до пятницы включительно. В течение недели прогнозируются осадки: днем небольшой дождь, ночью существенных осадков не предвидится.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в октябре солнечный свет в Москве был в дефиците: всего за месяц солнце освещало столицу 38 часов.